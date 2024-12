Am Wochenende hatte das EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann die Erwartung auf eine baldige weitere Leitzinssenkung in der Eurozone etwas gedämpft. «Es könnte sein, dass wir uns mit einer erneuten Zinssenkung mehr Zeit lassen», sagte der Gouverneur der Nationalbank Österreichs in einem Interview mit der Zeitung «Kurier».