Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0,8105. Am vergangenen Freitag war der Greenback in einer ersten Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht bis auf ein Tagestief von 0,8026 abgesackt. Das Euro/Dollar-Paar notiert bei 1,1543 nach 1,1554 am frühen Morgen. Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar mit 0,9355 kaum bewegt.