Der Franken verharrt unterdessen gegenüber Euro und US-Dollar auf seinem Mehrwochen-Tief. So bleibt das Euro/Franken-Paar mit Kursen von 0,9224 über der am Vortag erreichten Marke von 0,92 Franken. Das Dollar/Franken-Paar wiederum bleibt mit 0,7986 weiter in Sichtweite der 80-Rappen-Marke. Beide Paare haben sich damit über Nacht allerdings kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum von der Stelle bewegt, wie das Kursniveau von 1,1550 zeigt.
Sollte die US-Inflation nochmals höher ausfallen als erwartet, dürften sich die Erwartungen bezüglich einer Zinserhöhung noch vor Ende des Jahres festigen und den Dollar entsprechend weiter stützen. Für den morgigen Donnerstag ist derweil der erste Zinsschritt der EZB bereits eingepreist.
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(AWP)