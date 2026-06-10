Der Franken verharrt unterdessen gegenüber Euro und US-Dollar auf seinem Mehrwochen-Tief. So bleibt das Euro/Franken-Paar mit Kursen von 0,9224 über der am Vortag erreichten Marke von 0,92 Franken. Das Dollar/Franken-Paar wiederum bleibt mit 0,7986 weiter in Sichtweite der 80-Rappen-Marke. Beide Paare haben sich damit über Nacht allerdings kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit ebenfalls kaum von der Stelle bewegt, wie das Kursniveau von 1,1550 zeigt.