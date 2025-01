Am Devisenmarkt herrscht am Mittwoch ähnlich wie an den Aktienmärkten eine gespannte Zurückhaltung vor den zum Wochenschluss anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Im Lauf der nächsten Tage dürften noch weitere Indikatoren für den Bericht am Freitag für Bewegung sorgen. Auch Äusserungen von Donald Trump werden vom Markt mit in die Waagschale geworfen.