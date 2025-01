Der Euro hat am Vormittag etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet gegen Mittag 0,9400 Franken. Am frühen Morgen wurde sie noch zu 0,9387 Franken gehandelt. Der Euro hält sich damit wie schon kurz vor Weihnachten und um den Jahreswechsel im Bereich von 0,94 Fr. Die Publikation der Devisenreserven sowie die Bekanntgabe eines hohen Gewinns der SNB brachten kaum Bewegung in das Tagesgeschäft. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich am Vormittag in einer engen Spanne um die Marke von 0,9118.