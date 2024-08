Der Franken hat am Mittwochnachmittag leicht angezogen. So hat sich der Euro auf 0,9494 von 0,9507 am Mittag abgeschwächt und ist damit wie schon am Vormittag unter die Marke von 0,95 Fr. gefallen. Auch der US-Dollar hat sich auf 0,8537 von 0,8547 etwas verbilligt.