Das Euro/Franken-Paar legte mit Kursen von aktuell 0,9230 ebenfalls etwas zu, aber in einem etwas geringeren Ausmass. Entsprechend wurde der Dollar zum Franken am Abend mit 0,8082 eine Spur tiefer gehandelt.
Im Blick standen am Dienstag die deutschen Konsumentenpreise und die Stimmung unter den US-Konsumenten im Monat Juni. Die Inflationsrate in Deutschland war im Juni überraschend gefallen. Zudem ist in Frankreich die Inflation zum ersten Mal seit Ausbruch des Iran-Krieges gesunken. Die Inflationsdaten für die gesamte Eurozone werden am Mittwoch veröffentlicht.
In den USA hellte sich derweil die Konsumentenstimmung leicht auf. Der Konsumindikator stieg um 0,6 Punkte auf 91,2 Punkte; Volkswirte hatten im Schnitt allerdings mit einem deutlicheren Anstieg auf 94,4 Punkte gerechnet.
awp-robot/ra
(AWP)