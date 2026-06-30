Im Blick standen am Dienstag die deutschen Konsumentenpreise und die Stimmung unter den US-Konsumenten im Monat Juni. Die Inflationsrate in Deutschland war im Juni überraschend gefallen. Zudem ist in Frankreich die Inflation zum ersten Mal seit Ausbruch des Iran-Krieges gesunken. Die Inflationsdaten für die gesamte Eurozone werden am Mittwoch veröffentlicht.