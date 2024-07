Dollar und Franken verlieren gegenüber dem Franken an Wert. So rutschte der Dollar am Nachmittag sogar unter die Marke von 88 Rappen ab, er kann sich am Abend aber mit 0,8807 wieder leicht drüber halten. Währenddessen liess der Euro die Marke von 96 Rappen hinter sich. Aktuell geht er zu 0,9557 Franken um, nachdem er am Vorabend noch bei 0,9601 stand.