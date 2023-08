Auch der Franken legte zum US-Dollar etwas zu. Das USD/CHF-Währungspaar wurde am Montagmittag zu 0,8839 gehandelt nach 0,8863 am frühen Freitagabend. Das EUR/CHF-Paar bewegte sich entsprechend nur sehr wenig und ging zuletzt bei 0,9552 um. Grundsätzlich dürfte der Franken laut Marktteilnehmern weiter zur Stärke neigen. «Im Umfeld einer sich verlangsamende globalen Wirtschaft glauben wir, dass der Franken als sicherer Hafen weiterhin nachgefragt bleibt», schreibt die ZKB in einem Devisenkommentar.