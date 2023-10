Der Schweizer Franken ist im Zuge der sich zuspitzenden Lage im Nahen Osten als klassischer sicherer Hafen verstärkt in den Fokus der Anleger gerückt und hat klar an Wert gewonnen. Dabei fiel der Euro am Mittwochnachmittag auf ein neues Allzeittief bei 0,9449 Franken, während der Dollar unter die Marke von 90 Rappen rutschte.

18.10.2023 21:10