Der Euro hat am Freitag anfängliche Kursgewinne zur US-Währung ausgebaut. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0942 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0916 (Donnerstag: 1,0900) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9160 (0,9174) Euro gekostet. In den USA sind viele Anleger nach dem Feiertag Thanksgiving bereits in einem verlängerten Wochenende.

24.11.2023 20:24