Der Euro hat nach der jüngsten Schwächephase am Freitag wieder deutlich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung schüttelte ihre zeitweisen Verluste ab und kletterte im New Yorker Handel zuletzt auf 1,0913 US-Dollar. Am Vorabend stand der Kurs bei 1,0868 Dollar.

30.06.2023 21:02