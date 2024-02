Auch die britische Zentralbank veränderte ihren Leitzins wie erwartet abermals nicht. Angesichts der rückläufigen Inflation werden im Jahresverlauf aber deutliche Zinssenkungen erwartet. Die Bank of England verabschiedete sich dementsprechend von einer Passage in ihrer Erklärung, die bisher auf die Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen hingedeutet hatte. Eindeutige Hinweise auf künftige Senkungen finden sich in dem Text indes nicht. Das britische Pfund machte nach dem Zinsentscheid nur einen Teil seiner Tagesverluste zum US-Dollar und zum Euro wett.