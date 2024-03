Der Euro hat am Freitag gegenüber dem Dollar im Vergleich mit Morgenkurs minimal zugelegt. Im Vortagesvergleich sind jeden kaum Bewegungen auszumachen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0887 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie mit 1,0878 leicht niedriger notiert, am Vortag allerdings praktisch gleich (Nachmittag: 1,0888).

15.03.2024 12:35