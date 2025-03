Der Franken bewegte sich derweil zum Greenback den ganzen Freitag um die Marke von 0,88. Am späten Abend wurde das USD/CHF-Paar genau zu 0,8800 gehandelt, am frühen Morgen waren es 0,8818 gewesen. Auch das EUR/CHF-Paar bewegte sich per Saldo kaum von der Stelle und kostete am späten Abend 0,9542 (Morgen 0,9540).