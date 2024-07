Der Franken hat sich am Abend nach einer kurzen Phase der Stärke wieder etwas abgeschwächt. Der Euro hat sich auf 0,9735 von 0,9720 am späten Nachmittag verteuert, der US-Dollar auf 0,8956 von zuvor 0,8935 Fr. Am Morgen hatte der US-Dollar noch beinahe 0,99 Fr. gekostet.