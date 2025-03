Durchwachsene Wirtschaftsnachrichten von einzelnen Ländern der Eurozone wirkten sich kaum auf den Eurokurs aus. So trübte sich das Verbrauchervertrauen in Frankreich überraschend leicht ein, statt sich wie von Volkswirten erwartet etwas aufzuhellen. Am Nachmittag rücken dann noch die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter aus den USA in den Fokus.