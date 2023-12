Die Unternehmen bewerteten sowohl die aktuelle Konjunkturlage als auch die Erwartungen an die künftigen Geschäfte ungünstiger. «Die Konjunktur bleibt auch in der Weihnachtszeit schwach», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Bankvolkswirte reagierten enttäuscht auf die Entwicklung: «Eigentlich sprach in den letzten Wochen vieles für ein Ende der konjunkturellen Talfahrt», sagte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg.