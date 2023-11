Der Euro gab damit zum Dollar bereits den zweiten Tag in Folge nach. Am Freitag hatte die Gemeinschaftswährung noch von unerwartet schwachen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt profitiert. Diese hatten die Hoffnung geschürt, dass in den Vereinigten Staaten die Leitzinsen bereits gegen Ende der ersten Jahreshälfte 2024 sinken könnten.