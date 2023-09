Zum Wochenauftakt stehen in der Eurozone zum einen Zahlen vom deutschen Aussenhandel auf dem Programm. Ausserdem veröffentlicht das Institut Sentix sein monatliches Konjunkturbarometer. Aus der EZB will sich unter anderem Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. In den USA herrscht wegen eines Feiertags überwiegend Ruhe.