Uneinheitlich ausgefallene Konjunkturdaten zur US-Bauwirtschaft bewegten den Euro kaum. «Die wirklich wichtigen Daten werden wir mit dem US-Arbeitsmarktbericht und den Dezember-Inflationsdaten für die Eurozone in der ersten Januarwoche erhalten», kommentierte Antje Praefcke, Devisenexpertin von der Commerzbank. Dann sollte wieder «mehr Musik» beim Euro-Dollar-Kurs spielen. «Schliesslich hatte Fed Chef Jerome Powell letzte Woche betont, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt ausschlaggebend für die Geldpolitik ist», so Praefcke.