Grund für die Schwäche des Euro sind Inflationsdaten aus wichtigen Eurozonen-Ländern. In Frankreich und Spanien hat die Teuerung im September im Jahresvergleich stärker nachgegeben als von Analysten erwartet. So stiegen die nach europäischen Standards erhobenen Konsumentenpreise in Frankreich um lediglich 1,5 und in Spanien um 1,7 Prozent. In beiden Ländern drückten vor allem die gesunkenen Energiepreise die Inflation nach unten.