Das Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump hat zunächst kaum Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Ein Euro kostet im frühen Handel 1,0894 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Zum Franken notiert der Euro mit 0,9756 ebenfalls wenig verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,8957 Franken.