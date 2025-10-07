Im Devisenhandel hat es am Abend kaum noch Bewegung gegeben. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9304 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch der Euro hat seine Talfahrt vom Morgen gegenüber dem Dollar beendet und wird nun zu 1,1658 Dollar gehandelt. Das ist praktisch gleich viel wie am späten Nachmittag, aber deutlich weniger als am frühen Morgen (1,1689).