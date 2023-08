Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen jüngsten Kursverlusten erholt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0806 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Am Freitag war der Kurs mit 1,0766 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwa zweieinhalb Monaten gefallen.

28.08.2023 17:03