Die weitere Entwicklung im Iran wird dennoch in nächster Zeit bestimmend für die Finanzmärkte bleiben. Da Europa stark von Energieimporten abhängig sei, könnte die Wirtschaft unter einem lang anhaltenden Preisanstieg bei den Energiepreisen leiden, meint dazu etwa die Commerzbank in einem Kommentar. «Das grüne Pflänzchen Wachstum könnte durch einen Ölpreisschock im schlimmsten Fall abgewürgt werden», so die Bank.