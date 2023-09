Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Im New Yorker Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0560 US-Dollar. Am Mittwoch war der Euro mit 1,0488 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang des Jahres gefallen.

28.09.2023 20:56