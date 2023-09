Belastet wurde der Euro am Donnerstag durch die Aussicht auf zunächst stabile Zinsen. Zwar hob die EZB die Leitzinsen das zehnte Mal in Folge an. Zugleich stellten die Währungshüter aber die Möglichkeit in den Raum, dass der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Viele Fachleute gehen jetzt von für längere Zeit unveränderten Zinsen aus. Höhere Zinsen kommen einer Währung in der Regel zugute, im Umkehrschluss belastet ein mögliches Ende einer Straffungsphase. Der Euro rutschte im Tagesverlauf auf den tiefsten Stand seit März.