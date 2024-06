Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen am Vormittag erwartungsgemäss aus. In Frankreich und Spanien ging die Inflation im Juni leicht zurück, in Italien zog sie hingegen etwas an. An den Zinserwartungen an die EZB änderten die Zahlen wenig. Nach wie vor sind an den Finanzmärkten knapp zwei zusätzliche Lockerungen für das laufende eingepreist. Einen ersten Schritt hatten die Währungshüter Anfang Juni vollzogen.