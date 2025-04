Dollar bleibt angeschlagen

Der Dollar habe sich in den letzten Tagen zwar etwas erholt. Er bleibe aber angeschlagen und absturzgefährdet, heisst es in einem Kommentar der Valiant Bank. Die angedrohten Zölle seien zwar in den meisten Fällen sistiert und teilweise durch Verhandlungen ersetzt worden. «Aber das Vertrauen in die amerikanische Regierung hat nachhaltig Schaden erlitten», so Valiant.