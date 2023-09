Auch gegenüber dem Franken hat der Dollar Boden gut gemacht und notiert mit aktuell 0,9208 Franken wieder über der Schwelle von 92 Rappen. Zuletzt wurde er im März so hoch gehandelt. Der Greenback hat dabei im Handelsverlauf stetig am Wert gewonnen, am frühen Morgen ging er noch bei 0,9174 um. Das Euro-Franken-Paar bewegt sich dagegen kaum von der Stelle. Am späten Abend wird der Euro mit 0,9674 Franken gehandelt, nach 0,9687 im frühen Handel.