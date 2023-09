Der Euro hat im späteren US-Handel noch etwas weiter nachgegeben und erreichte bei 1,0632 US-Dollar den tiefsten Stand seit März. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0638 Dollar gehandelt. Auch zum Franken verlor der Euro an Wert: Aktuell notiert das Währungspaar EUR/CHF bei 0,9533, nachdem es am Vormittag noch nahe an der 0,96er-Schwelle gestanden hatte. Zum Dollar verlor der Franken hingegen an Wert (USD/CHF aktuell bei 0,8961).

14.09.2023 21:10