Die Daten aus der US-Wirtschaft fielen im Detail robust aus. Die Wirtschaftsdaten aus der weltgrössten Volkswirtschaft an diesem Tag dürften - wie die vorangegangenen - mit dazu beitragen, «dass die Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank nicht vollends verschwinden», kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. In den USA war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut und überraschend gesunken. Das dürfte als ein weiteres Indiz für die Widerstandskraft des US-Arbeitsmarktes gesehen werden und Sorgen hinsichtlich der Inflationsentwicklung bereiten, denn ein knapper Arbeitsmarkt geht in der Regel mit steigenden Löhnen einher. Zudem legten die Aufträge für langlebige Güter im Juli ohne Transportgüter wie Flugzeuge im Monatsvergleich deutlicher zu als erwartet. «Der US-Auftragseingang überzeugt im Detail», kommentierte dies Ralf Umlauf.