Eine Reihe an Konjunkturdaten wurden ausgewertet. So stiegen im ersten Quartal die Arbeitskosten stärker als erwartet, was den Inflationsdruck erhöht. Zudem zeigte ein unerwartet starker Anstieg der Häuserpreise, dass die Erholung auf dem US-Immobilienmarkt in grossen Schritten voranschreitet.