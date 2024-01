Der Euro hat am Mittwoch an seine jüngsten Kursverluste angeknüpft und ist zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit gut zwei Wochen gerutscht. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0905 Dollar gehandelt und damit fast einen halben Cent tiefer als am Vorabend.

03.01.2024 17:11