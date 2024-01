Der Euro hat am Mittwoch seine Schwäche vom Jahresstart fortgesetzt und ist zum US-Dollar auf das tiefste Niveau seit gut zwei Wochen gesackt. Eine leichte Erholung am Morgen verpuffte. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0919 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

03.01.2024 13:19