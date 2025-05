So stieg der Euro im Vormittagshandel etwas und kostet aktuell 1,1337 US-Dollar. Am frühen Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1300 Dollar gehandelt. Auch zum Franken machte der Euro wieder etwas an Boden gut und stieg bis gegen Mittag auf 0,9376 Franken. Die Spanne bleibt aber nach wie vor recht eng.