Speziell der Euro hat vor allem in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche unter Druck gestanden, nachdem in Frankreich gemässigte Parteien bei der Europawahl eine Schlappe erlitten und so politische Turbulenzen ausgelöst hatten. Am Dienstag nun richtet sich der Fokus zunächst auf frische Konjunkturdaten. In Deutschland dürften die ZEW-Konjunkturerwartungen besonders beachtet werden.