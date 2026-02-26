Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1785 nach 1,1797 Dollar gegen Mittag. Zum Schweizer Franken steht der Dollar wenig verändert bei 0,7746 Franken. Und das Euro/Franken-Paar notiert bei 0,9129 nach zuvor 0,9137 Franken.
Die Lage bleibt auch am Devisenmarkt angespannt. Im Fokus stehen Gespräche zu den geopolitischen Unruheherden in der Ukraine und im Iran. Zudem gibt die Zollpolitik der US-Regierung weiterhin zu reden.
Im unsicheren Umfeld hat der Franken zuletzt an Stärke gewonnen. Aus Sicht von Experten von Raiffeisen gibt es derzeit aber kaum Anlass zur Sorge. Die SNB dürfte an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten, zumal sich die Inflation weiterhin am unteren Rand des Zielbandes bewegt und kurzfristig sogar leicht negativ ausfallen könnte, heisst es in einem Kommentar.
awp-robot/mk/tp
(AWP)