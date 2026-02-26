Im unsicheren Umfeld hat der Franken zuletzt an Stärke gewonnen. Aus Sicht von Experten von Raiffeisen gibt es derzeit aber kaum Anlass zur Sorge. Die SNB dürfte an ihrem geldpolitischen Kurs festhalten, zumal sich die Inflation weiterhin am unteren Rand des Zielbandes bewegt und kurzfristig sogar leicht negativ ausfallen könnte, heisst es in einem Kommentar.