Auch zum Franken zeigte sich die europäische Währung am Mittwoch klar schwächer, am Abend notierte sie mit 0,9876 Fr. weiterhin klar unter der Marke von 99 Rappen. Dagegen legte der US-Dollar zur Schweizer Währung zu, im New Yorker Handel wurde er 0,9140 Fr. gehandelt.