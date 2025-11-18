Keinen Einfluss auf die Kurse hatten die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche um 232'000 Anträge gestiegen. Wegen einer Teilschliessung von US-Behörden stehen allerdings keine Vergleichsdaten der vergangenen Wochen zur Verfügung. Zudem kletterte der Auftragseingang in der US-Industrie im August um 1,4 Prozent und damit wie erwartet.