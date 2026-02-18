Zum Schweizer Franken wurde die Gemeinschaftswährung am Abend bei 0,9108 gehandelt und damit ebenfalls etwas tiefer als am späten Nachmittag (0,9120). Gegenüber dem US-Dollar notiert auch der Franken mit 0,7728 etwas tiefer als zuvor (0,7716).
Auftrieb gab es für den Dollar zuletzt von der US-Notenbank. Das Fed betonte im Protokoll der Sitzung von Ende Januar die inflationären Risiken. Einige Notenbanker hätten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Inflation über den Erwartungen der Fed liegen.
Das andere grosse Thema am Markt war der allenfalls vorzeitige Rücktritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Wie die «FT» berichtete, will Lagarde damit die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger noch in die Hände von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz legen.
awp-robot/ra
(AWP)