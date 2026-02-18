Auftrieb gab es für den Dollar zuletzt von der US-Notenbank. Das Fed betonte im Protokoll der Sitzung von Ende Januar die inflationären Risiken. Einige Notenbanker hätten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Inflation über den Erwartungen der Fed liegen.