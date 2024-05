Der Franken notiert sowohl zum Euro wie auch den Franken wieder leicht fester. Dabei hat er im Verlauf des Nachmittags wieder etwas an Wert gewonnen, die Ausschläge waren aber nur gering. So steht das Euro-Franken-Paar am späten Nachmittag bei 0,9871 nach 0,9892 im frühen Handel. USD/CHF werden zuletzt bei 0,9085 gegenüber 0,9089 am Morgen gehandelt.