Am Freitag nun rückten schwache Daten vom kanadischen Arbeitsmarkt in den Fokus. Im Nachbarland der USA wurden im Mai merklich Arbeitsplätze abgebaut, während Ökonomen mit einem Zuwachs gerechnet hatten. Die Daten belasteten den kanadischen Dollar. Kurzzeitig gab auch der US-Dollar nach, da auch Rückschlüsse auf die US-Wirtschaft gezogen wurden. Bereits am Donnerstag hatten schwache Jobdaten aus den USA den Dollar belastet. Die Kursverluste am Freitag hielten beim US-Dollar jedoch nicht lange an.