Franken dürfte stark bleiben

Damit dürften die Zinssenkungserwartungen in Europa und auch in den USA zunehmen, heisst es am Markt. So hat Fed-Präsident Jerome Powell die inflationäre Wirkung der Zölle kürzlich als «transitorisch» bezeichnet. Zinssenkungen scheinen als Wirtschaftsstimulus wahrscheinlicher. Dies dürfte den Dollar in Richtung 0,84 Franken drücken, wo er vorerst Boden finden sollte. «Aber wenn die amerikanische Regierung ihre Pläne zur Schwächung des Dollars genauso rabiat durchziehen sollte wie jetzt bei den Zöllen, so wären noch deutlich tiefere Notierungen zu erwarten», schreibt Valiant. Rückläufige Inflationsdaten könnten diese Woche aber für eine kurzzeitige Verschnaufpause und eine Kurserholung gegen 87 Rappen sorgen. Die US-Inflationsdaten werden am Donnerstag erwartet.