Zudem war die Inflation in den USA im Februar weniger stark gestiegen als erwartet. Allerdings könnte sich die Inflation wegen der Zollsteigerungen in den USA bald wieder beschleunigen, wird am Markt erwartet. «Die von der Universität von Michigan monatlich unter Konsumenten ermittelten Inflationserwartungen sind regelrecht in die Höhe geschossen», sagte VP Bank-Ökonom Thomas Gitzel.