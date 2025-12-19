Im Blick standen gestern die Leitzinsentscheidung der EZB und die US-Konsumentenpreise. Die EZB hatte wie allgemein erwartet den Zins nicht angetastet. «Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar keine neue Anstiegsdynamik entwickeln können», schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Dabei hatte die EZB bezüglich Zinssenkungen eine Absage signalisiert. Am Markt werde daher die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bis Ende 2026 auf 20 Prozent taxiert. Dies sei ein Szenario, das verfrüht erscheine, sofern es nicht in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu einer deutlichen positiven Wachstumsüberraschung im Euroraum komme, kommentiert Candriam.