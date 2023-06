In der laufenden Woche dürften Anleger vor allem die parlamentarischen Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell in den Blick nehmen. Er wird sich am Mittwoch vor dem Repräsentantenhaus und am Donnerstag vor dem Senat äussern. Datenseitig dürften die Einkaufsmanagerindizes aus dem Euroraum am Freitag für grosses Interesse sorgen.