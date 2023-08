Zum Euro notiert der Franken am Abend nur leicht stärker bei 0,9603. Der Euro konnte damit wieder die Marke von 0,96 Franken überschreiten, unter die er am Nachtmittag zeitweise gefallen war. Am Mittag kostete der Euro noch 0,9635. Der Dollar kann hingegen zum Franken etwas Boden gut machen und geht aktuell mit 0,8776 um, nach 0,8746 im frühen Handel.