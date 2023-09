Der Euro hat am Freitag nach seiner Erholung von einem erneuten Tief seit März wieder etwas geschwächelt. In New York kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0650 US-Dollar. Zum Franken haben derweil sowohl der Euro auf 0,9661 Franken und auch der Dollar auf 0,9072 Franken im US-Handel weiter an Wert gewonnen, nachdem sie bereits am Donnerstag im Zuge der von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) angekündigten Zinspause deutlich zulegen konnten.

22.09.2023 21:27